Тверь, , 17:02 — REGNUM 27 молодых семей Тверской области получили сертификаты на приобретение или строительство жилья, их вручил губернатор Игорь Руденя 18 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Вручение жилищных сертификатов молодым семьям Пресс-служба правительства Тверской области

«Наша задача — чтобы родители ощущали поддержку государства с первых дней рождения детей, были уверены в том, что они смогут вырастить детей, поставить их на ноги, дать хорошее воспитание и образование, иметь достойные жилищные условия. Хочу пожелать, чтобы для всех поколений ваших семей с новым домом были связаны самые добрые и светлые события в жизни. Особенно приятно, что среди вас есть многодетные родители. Уверен в том, что многие семьи Верхневолжья последуют вашему примеру», — сказал Игорь Руденя.

В 2020 году жилищные сертификаты планируется выдать 191 семье из 33 тверских муниципалитетов, жилищные условия смогут улучшить 710 человек. Из регионального, федерального и местных бюджетов выделено 126 млн рублей.

В Тверской области госпрограмма обеспечения жильём молодых семей действует с 2007 года, за это время поддержку получили около 2 тыс. 150 семей. Жилищный сертификат может быть использован на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома. Также программа предусматривает предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям — на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение года после приобретения жилья. Размер выплаты составляет до 200 тысяч рублей, при рождении второго ребенка молодые семьи могут получить ещё до 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша — до 500 тысяч рублей.

Напомним, в Тверской области активно расширяют меры поддержки семей с детьми. С октября 2019 года на территории Верхневолжья вручаются региональные подарочные наборы для каждого новорождённого, также действует программа регионального семейного капитала, предоставляется финансовая поддержка в виде социальных контрактов. С 1 января 2020 года в Тверской области введены субсидии многодетным семьям на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. В 2019 году по инициативе главы региона многодетные семьи были освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.