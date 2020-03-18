Курск, , 16:55 — REGNUM Два жителя Курской области были госпитализированы 18 марта с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Выяснилось, что два человека могли контактировать с больным новой коронавирусной инфекцией. Их госпитализировали в Курскую областную инфекционную больницу имени Семашко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе пока не было выявлено случаев коронавируса. Под наблюдением находятся 58 человек, ещё 45 уже освободили от медицинского наблюдения, так как тесты на коронавирус у них были отрицательными.

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