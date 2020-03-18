Саранск, , 16:54 — REGNUM В Мордовии с 18 марта начинает действовать режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал глава республики Владимир Волков.

Особый режим вводится на неопределённый срок.

Режим повышенной готовности предполагает усиление профилактических мер для предотвращения распространения коронавируса. В частности, работодателям рекомендуется отменить все командировки сотрудников, исключая неотложные, обеспечить измерения температуры тела сотрудников, оказывать содействие в самоизоляции сотрудников на дому.

Вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий числом участников более 50 человек. При проведении мероприятий организовать рассадку зрителей на расстоянии не менее 1,5 метров.

На территории региона будут усилены меры дезинфекции, в местах пребывания граждан будет проводиться ежедневная влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, также будут установлены бактерицидные облучатели.

ИА REGNUM напоминает, на территории Мордовии не зарегистрировано до настоящего момента ни одного случая коронавирусной инфекции.

Режим повышенной готовности действует теперь во всех регионах Приволжского федерального округа. Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Нижегоросдкой, Самарской, Кировской и Пензенской областях, а также в Татарии и Пермском крае.