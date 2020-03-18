Минск, , 16:52 — REGNUM В Белоруссии из-за коронавируса вводится временный запрет на вывоз из страны отдельных видов медицинских изделий и врачебного оборудования, сообщает 18 марта пресс-служба белорусского Совета министров.

Решение об ограничении экспорта утверждено постановлением Совмина № 149 от 17 марта. Временно запрещает вывоз из Белоруссии хирургических халатов, медицинских масок, бахил, бинтов, марли, ваты, респираторов, комбинезонов и костюмов химзащиты, масок с противоаэрозольными фильтрами и фильтров для этих масок.

В список также попали хирургические и медицинские перчатки, одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов, медицинская одежда и различное оборудование для обеспечения дыхания.

Запрет введен на вывоз всех изделий указанных типов, вне зависимости от страны-производителя.

Разрешается вывоз в рамках международной гуманитарной помощи иностранным государствам, а также перевозка этих средств гражданами для личного пользования.

Постановление вступает в силу с момента публикации до 1 июня 2020 года.

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