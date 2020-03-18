Брянск, , 16:54 — REGNUM Старинную икону изъяли у пассажира поезда Москва — Кишинёв инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни. Мужчина пытался вывезти православный образ за границу, сообщили 18 марта в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Гражданин Украины перевозил икону среди личных вещей, не задекларировав её. Для выяснения художественной ценности старинное изображение отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что икона относится к категории культурных ценностей, она создана более 50 лет назад.

В отношении жителя Киева возбуждены дела об административных правонарушениях. Заключение на вывоз предметов старины из России выдаёт Министерство культуры РФ и его территориальные органы.