Курган, , 16:50 — REGNUM В Курганской области весенние каникулы у школьников будут длиться с 23 по 29 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В социальных сетях появилась информация, что в Зауралье из-за пандемии коронавируса школьные каникулы продлятся до 12 апреля. В департаменте эти сообщения опровергают.

«В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России весенние школьные каникулы продлятся одну неделю», — сообщают в ведомстве.

На данный момент школьники Зауралья учатся дистанционно. После каникул, с 1 по 12 апреля, учащиеся Курганской области продолжат заниматься дома. Об этом будет сообщено дополнительно, уточняют в департаменте образования и науки Зауралья.