Москва, , 16:48 — REGNUM Курение создаёт благоприятную почву для развития коронавирусной инфекции. Об этом 16 марта заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

«В случае никотина бронхи устойчиво расширены, они лишаются функции защиты, реакции на внешние воздействия. Только усиливает мокроту, в которой размножается вирус. Это затруднит очистку лёгких от вируса», — заявил Жемчугов.

По его словам, многие модели распространения вируса указывают, что так или иначе коронавирусом неизбежно переболеет большая часть человечества, поэтому ряд стран, такие как Швеция, не прибегают к радикальным шагам.