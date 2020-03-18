Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM Петербургский метрополитен решил срочно закупить трехслойные медицинские маски одноразового использования. Документы тендера опубликованы на портале госзакупок, передает 18 марта корреспондент ИА REGNUM.

Сумма контракта составляет почти полмиллиона рублей. За эти деньги ГУП «Петербургский метрополитен» рассчитывает получить 140 тыс. медицинских масок. Таким образом, одна маска обойдется в 3 рубля 57 копеек.

Параллельно маски заказывают во множестве петербургских учреждений, в том числе поставок ждет и Многофункциональный центр предоставления госуслуг (МФЦ).

Однако здесь за 1 млн 400 тыс. рублей подрядчик должен будет предоставить всего 217 тыс. трехслойных масок, таким образом, цена одной штуки составит 6 рублей 42 копейки.

Рекордсменами пока выглядят поликлиники Выборгского района: они тоже закупают маски массово на всех за 680 тыс. рублей, но измерения ведут в упаковках — 5 тыс. 510 штук. В одной упаковке должно быть 50 масок, следует из документации, то есть одна маска будет стоить Выборгскому району всего 2 рубля 47 копеек.