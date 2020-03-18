Волгоград, , 16:44 — REGNUM В целях недопущения распространения нового коронавируса приостанавливают свою работу учреждения культуры Волгоградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так, 18 марта стало известно, что на внеплановые каникулы уходят театры, музей-заповедник «Сталинградская битва», Волгоградская областная детская художественная галерея, планетарий и другие.

До 10 апреля 2020 года приостановлен допуск посетителей в музей-панораму «Сталинградская битва», музей «Память» и Мемориально-исторический музей. В театре «Царицынская опера» отменили спектакли и все мероприятия с 18 марта вплоть до соответствующего распоряжения комитета культуры Волгоградской области. Билеты, купленные ранее, будут действительны во второй половине апреля и в мае 2020 года, о чём руководство театра сообщит дополнительно.

Библиотекам предписано предоставить удалённый доступ к информационным ресурсам. В детских школах искусств введено свободное посещение с индивидуальным обучением, а с 21 марта — каникулы. Студентов Волгоградского государственного института искусств и культуры и Волгоградской консерватории имени П. А. Серебрякова перевели на дистанционную форму обучения.

В приказе регионального комитета культуры рекомендовано принять аналогичные меры кинотеатрам и некоммерческим организациям, которые реализуют свои творческие проекты на средства грантов различного уровня.