Амстердам, , 16:43 — REGNUM Конкурс «Евровидение-2020» не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба организаторов музыкального конкурса.

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» должен был состояться с 12 по 16 мая в городе Роттердаме в Нидерландах, стране-победителе конкурса в прошлом году.

Россию на конкурсе должна была представлять команда Little Big из Санкт-Петербурга. Композиция «Uno», подготовленная ими для конкурса уже стала лидером по просмотрам на YouTube в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что организаторы конкурса «Евровидение» внимательно мониторят ситуацию с распространением коронавируса в мире и готовят несколько запасных сценариев проведения конкурса.

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