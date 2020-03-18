Махачкала, , 17:27 — REGNUM Задолженность предприятий ЖКХ Дагестана за потребленную электроэнергию продолжает расти. Суммарные неплатежи региональных коммунальщиков на 1 февраля 2020 года составили порядка 2,1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе Дагестанской энергосбытовой компании («ДЭСК», находится под управлением ПАО «Россети Северный Кавказ»).

Список наиболее злостных должников уже несколько лет не претерпевает существенных изменений. Среди самых проблемных абонентов ОАО «Махачкалаводоканал» — 583,5 млн рублей, МУП «ОСК г.г. Махачкала-Каспийск» — 256,1 млн рублей, ОАО «Горводоканал» (Хасавюрт) — 188,7 млн рублей, ГУП «Дагводоканал» (Махачкала) — 175,6 млн рублей, ООО «Коммунсервис» (Махачкала) — 146,5 млн рублей, ОАО «Махачкалатеплоэнерго» — 100 млн рублей.

Врио управляющего директора ПАО «ДЭСК» Иван Солянников отметил, что неплатежи перечисленных организаций, прежде всего, свидетельствуют о низком уровне их финансовой ответственности и недобросовестном отношении к жителям республики. Подобное манипулирование социально важными для населения объектами, по его словам, недопустимо.

«Предприятиям ЖКХ необходимо в кратчайшие сроки разрешить кризис в расчетах за электроэнергию, чтобы не ставить под угрозу собственное энергоснабжение, а значит, и комфорт, тепло в домах, находящихся на их обслуживании», — подчеркнул Солянников.

Отмечается, что Дагестанская энергосбытовая компания не намерено кредитовать должников и оставляет за собой право привлечь руководителей предприятий ЖКХ к административной и уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения дебиторской задолженности и преднамеренное банкротство.

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