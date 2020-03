Лондон, , 16:34 — REGNUM Коронавирус пневмонии COVID-19 живёт на поверхности большинства материалов около 72 часов, сообщает 18 марта издание The New England Journal of Medicine.

По утверждению издания, ссылающегося на британских учёных, вызывающие заболевание вирусы SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 дольше сохраняют жизнеспособность на пластике и нержавеющей стали и несколько меньше живут на меди или картоне.

Кроме того, исследователи утверждают, что в воздухе эти вирусы живут до трёх часов, поэтому чаще передаются воздушно-капельным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 марта вспышка коронавируса пневмонии COVID-19 официально признана пандемией. В разных странах мира выявлено свыше 200 тыс. заболевших, из которых более восьми тысяч умерли.

