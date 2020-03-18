Кострома, , 16:12 — REGNUM После весенних каникул школы Костромской области перейдут на работу в дистанционном режиме. Об этом 18 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор регионального департамента науки и образования Илья Морозов.

Школа

«С 1 по 12 апреля в соответствии с распоряжением Минпросвещения России будет организовано дистанционное обучение во всех общеобразовательных организациях России, в том числе и в нашем регионе. На сайте нашего департамента появился специальный раздел. Он аккумулирует все доступные ресурсы для наших школ. Во время каникул педагоги остаются на рабочих местах — у них есть возможность выбрать те электронные ресурсы, которые удовлетворяют организации их образовательных программ. В то же время у института дополнительного профессионального образования будет возможность точечно поработать с каждым педагогом и оказать ему поддержку при переходе на дистанционку», — рассказал Илья Морозов.

Каникулы в школах региона в этот раз пройдут синхронно — с 21 по 31 марта. В связи с пандемией коронавируса в образовательных учреждениях усилили санитарную обработку, а школьников в классы пускают после короткого медицинского осмотра — утреннего фильтра. Высшие учебные заведения региона продолжают работать в обычном режиме.

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