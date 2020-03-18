Остин, США, , 16:04 — REGNUM Мобильная экшен-игра Exit the Gungeon теперь доступна на PC и Nintendo Switch. Об этом сообщалось 17 марта в ролике на YouTube-канале издательства Devolver Digital.

В Exit the Gungeon игрокам предстоит пройти множество этажей the Gungeon («Оружелья» в российской локализации) — огромного подземелья, заполненного ловушками и противниками. В этом им помогут различные усиления и десятки видов смертоносного оружия.

Изначально Exit the Gungeon была доступна только на устройствах с iOS. Напомним, игра является спин-оффом Enter the Gungeon.

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