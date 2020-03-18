Казань, , 16:08 — REGNUM Жителей Татарии предупреждают об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

«Утром и днем 19 марта, ночью 20 марта местами на территории республики ожидается сильный юго-западный ветер порывами 17−22 м/с (в Казани до 20 м/с)» — предупреждает ведомство.

21 марта ветер стихнет до умеренного, ночью и днем на дорогах местами гололедица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при усилении ветра специалисты МЧС рекомендуют воздержаться от выхода из зданий, плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут упасть. Держаться подальше от окон, как дома, так и на рабочем месте. Находиться вблизи деревьев и парковать автотранспорт вблизи плохо укреплённых конструкций очень опасно. Оказавшись на улице, можно найти убежище в подвале, подъезде, подземном переходе. Настоятельно рекомендуется не оставлять без присмотра детей.

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