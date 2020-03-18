Москва, , 16:02 — REGNUM Ситуация с эвакуацией российских граждан из Черногории является критической. Об этом 18 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, Черногория не предоставила разрешения на вылет российских граждан, хотя все документы с российской стороны были переданы. Более того Россия готова направить три самолета — авиаперевозчики готовы к вылету.

Захарова отметила, что Подгорица ставит дополнительные условия для выдачи разрешения. В частности, Россия должна взять на себя ответственность за эвакуацию граждан Черногории за свой счет.

Представитель МИД добавила, что черногорская сторона не в состоянии решить даже организационные задачи. В министерстве считают, что Черногория не хочет погружаться в суть гуманитарных проблем.

Отметим, в Черногории находится около 1800 граждан России. Ранее ряд российских СМИ сообщил, что граждане РФ не могут выехать из Черногории из-за дополнительных требований Подгорицы.

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