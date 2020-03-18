Москва, , 16:08 — REGNUM Ни один из заболевших коронавирусом в Москве не находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила депутат Московской городской думы Лариса Картавцева на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом никто из пациентов не подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Столица эффективно противодействует распространению инфекции. У всех предпринимаемых в городе мер есть один главный признак — это меры профилактики. Это не нас побеждает вирус, это мы ему наносим предупреждающий удар. Ситуация управляемая, контроль за обстановкой достаточно жёсткий», — сказала Картавцева.

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