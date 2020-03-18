Майкоп, , 16:14 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Адыгее против директора строительной фирмы, похитившего деньги гражданина под предлогом продажи квартиры. Ему вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что подозреваемый заключил с потерпевшим договор, по которому первый должен был предоставить второму квартиру на четвертом этаже возводимого многоквартирного дома в ауле Новая Адыгея. За это директор организации получил 2 млн рублей. Однако у фирмы имеется разрешение на строительство только трехэтажного многоквартирного дома, о чем потерпевший не был предупрежден.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Адыгее обвинения в особо крупном мошенничестве были предъявлены застройщику, который незаконно привлекал средства людей для строительства жилого дома. Жертвами афериста, по подсчетам следствия, стали 47 дольщиков из различных регионов России.