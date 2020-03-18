Рязань, , 15:59 — REGNUM По подозрению в совершении кражи задержан 39-летний житель Рязани. Мужчина украл на работе деньги из сейфа и оставил на месте записку о своём «похищении», сообщили 18 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудник автостоянки в Железнодорожном районе Рязани обратился в полицию с заявлением о краже из сейфа 31,4 тысячи рублей. Ключ от несгораемого шкафа мог быть у сторожа, но его не было на работе, а мобильный телефон отключён. При этом в помещении лежала записка, испачканная бурыми пятнами, с требованием вернуть некий «товар», который якобы забрал сторож. После этого «похитители» обещали вернуть деньги и самого мужчину.

Сторожа нашли через несколько дней. Он сознался, что инсценировал похищение, а деньги потратил на развлечения. Мужчина ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и освободился из мест лишения свободы в 2019 году. по факту кражи возбуждено уголовное дело.