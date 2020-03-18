Тамбов, , 15:51 — REGNUM Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в отношении депутата Тамбовской областной думы Алексея Жирнова. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России» 18 марта. Членство Жирнова в партии приостановлено.

«В среду, 18 марта, решением местного политического совета Тамбовского городского местного отделения «Единой России» приостановлено членство в партии Жирнова Алексея Геннадьевича. Такое решение было принято в связи с возбуждением уголовного дела по ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении Жирнова А.Г. В настоящее время ведутся следственные действия», — говорится в сообщении на сайте реготделения ЕР.

Следственный комитет пока не разглашал данные о деле, однако, по данным ТАСС, Жирнова, который является главой комитета облдумы по труду и социальным вопросам, подозревают в фиктивном трудоустройстве двух помощников и незаконном получении за них заработной платы.