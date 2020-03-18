Москва, , 15:49 — REGNUM Очень жёсткие карантинные меры в Ухане были соизмеримы опасности, в то время как в Москве такой масштаб действий уже не требуется. Об этом 16 марта заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

«В Ухани сделали верно, так как у них была первая фаза мировой пандемии. Они в несколько раз, если не в десятки раз уменьшили распространение вируса во всём мире», — заявил Жемчугов.

«У нас уже — вторая фаза, вторичные очаги. И действительно, их не видно большей частью. Поэтому то, что делается, всё правильно. Нужно призывать людей сидеть дома, ограничить контакты, увеличить вентиляцию в метро, общественном транспорте, расстояние (увеличить) — эти все меры замечательные, они уменьшат распространение. Всё это очень разумные меры», — подчеркнул он.