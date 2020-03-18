Курск, , 15:48 — REGNUM В Курской области для изоляции пациентов с подозрением на коронавирус подготовили 180 коек обсервации. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, они находятся в санатории имени И. Черняховского.

Во всех организациях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей организовали изоляторы. Больницы и поликлиники обеспечили двухмесячным запасом медицинских масок, лекарств и средств индивидуальной защиты, а также аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В регионе дополнительные деньги выделили на закупку дополнительных аппаратов ИВЛ, средств санобработки транспорта и индивидуальной защиты. Станция скорой медицинской помощи обеспечена изолирующими носилками.

Всех курян с внебольничной пневмонией проверяют на коронавирус. Проведено уже 300 тестов, необходимый запас тестов имеется в наличии.

«Власть принимает все необходимые меры, чтобы минимизировать риск распространения инфекции. Но многое зависит от каждого из нас! Избегайте общественных мест, на время откажитесь от объятий и рукопожатий, чаще тщательно мойте руки с мылом. Также дезинфицируйте гаджеты и поверхности в доме и на работе, к которым прикасаетесь. При недомогании — вызывайте врача на дом», — порекомендовал губернатор.

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