Курск, 18 марта 2020, 15:48 — REGNUM В Курской области для изоляции пациентов с подозрением на коронавирус подготовили 180 коек обсервации. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, они находятся в санатории имени И. Черняховского.
Во всех организациях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей организовали изоляторы. Больницы и поликлиники обеспечили двухмесячным запасом медицинских масок, лекарств и средств индивидуальной защиты, а также аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В регионе дополнительные деньги выделили на закупку дополнительных аппаратов ИВЛ, средств санобработки транспорта и индивидуальной защиты. Станция скорой медицинской помощи обеспечена изолирующими носилками.
Всех курян с внебольничной пневмонией проверяют на коронавирус. Проведено уже 300 тестов, необходимый запас тестов имеется в наличии.
Читайте ранее в этом сюжете: Курские школы уходят на досрочные каникулы