Москва, , 15:46 — REGNUM Самым заботливым городом России по социальной работе и лучшим социальным услугам названа Москва. За неё отдано 20% голосов, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте оказалась Екатеринбург, Свердловская область (14%), на третьем — Казань, Татария (12%). В пятерке лидеров — Нижний Новгород (12%) и Санкт-Петербург (8% голосов)

Также в топ-10 самых заботливых городов России вошли Калининград (8%), Краснодар (6%), Новосибирск (6%), Уфа, Башкирия (4%) и Красноярск (4% голосов).

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим курортом России для отдыха ранней весной 2020 года стал «Роза Хутор» в Сочи. За него отдано 20% голосов.

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