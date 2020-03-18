Москва, , 15:46 — REGNUM Средства массовой информации понесут ответственность перед законом, если будут распространять ложную информацию, связанную с коронавирусной инфекцией. С таким предупреждением к представителям прессы и информационных ресурсов в сети Интернет, работающих на территории России или на российскую аудиторию, выступил Роскомнадзор.

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В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций подчеркнули, что ведомство осуществляет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, соцсетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан РФ.

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В Роскомнадзоре пообещали принять самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий в отношении СМИ, нарушающих закон об информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в марте популярные соцсети Facebook и «ВКонтакте» удалили недостоверные публикации о масштабной вспышке коронавируса в России. Удалить фейки из социальных сетей потребовала Генпрокуратура РФ. В сообщениях говорилось, что в России инфицированы десятки тысяч человек.

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