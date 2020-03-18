Ирвайн, США, , 15:44 — REGNUM Разработчики из Blizzard Entertainment анонсировали новое масштабное дополнение для карточной игры Hearthstone. Дебютный трейлер аддона «Руины Запределья» был опубликован на официальном YouTube-канале проекта 17 марта.

Новое дополнение будет посвящено Иллидану Ярость Бури и его охотникам на демонов. Ожидается, что в Hearthstone появятся новый класс персонажа, карты с различными свойствами и сюжетное приключение для одиночного прохождения.

Напомним, Hearthstone — это многопользовательская карточная коллекционная игра, события которой разворачиваются в фэнтези-вселенной Warcraft. Её релиз состоялся в 2014 году.

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