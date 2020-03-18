Нижний Новгород, , 15:43 — REGNUM Новый проект даст возможность жительницам Нижегородской области, у которых есть дети до 14 лет, получить дополнительное образование и совмещать работу и воспитание ребенка, — сообщаетЦентр управления реализацией Стратегии развития Нижегородской области.

Центр будет предоставлять офисы для работы, помещения для деловых встреч, презентаций услуг и товаров, дистанционное обучение, помогать мамам найти работу. Центр обещают открыть в конце марта, создан он на президентский грант в рамках проекта «Женщина. Материнство. Успех».