Москва, , 15:40 — REGNUM Главные пострадавшие от эпидемии коронавируса — это Китай и Европа, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 18 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Главный вопрос, на который надо ответить, — кто запустил этот вирус. Сначала как медицинское, а потом как медийное явление, — сказал Мухин. — А потом, кто получает с этого дивиденды. Выявить их круг. И необходимо спрогнозировать максимальный ущерб. Китай совершенно чётко показал, как это может модельно работать. Россия, которая восприняла китайский опыт, оказалась на обочине этой бури. Тихой гаванью. Но всякое может быть. Ситуация может развиваться и по плохим сценариям. Но главный пострадавший — это Китай и Европа. Именно до этого США объявили Китаю торговую войну и заявили, что Европа должна стать американским рынком».

В Европе, как подчеркнул Мухин, больше всего страдают китайские компании, и их нишу занимают американские и британские компании.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, последствия борьбы с коронавирусом, такие как закрытие крупных городов, остановка крупных предприятий и нарушение экспортных поставок, уже нанесли серьёзный ущерб экономике Китая.