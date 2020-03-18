Томск, , 15:39 — REGNUM В Томской области введён режим повышенной готовности в связи с первым зарегистрированным случаем коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в областной администрации.

«Человек «привёз» вирус из Италии, посетив выставку собак. Эта крайняя беспечность подвергает риску людей», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Для противодействия коронавирусу в регионе создан штаб, который возглавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибири на сегодняшний день случаи коронавируса зарегистрированы в Кузбассе (2), Красноярском крае (один подтверждённый, три под вопросом), Хакасии (1), Новосибирской области (1).

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