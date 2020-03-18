Роквилл, США, , 15:38 — REGNUM Вице-президент Bethesda Softworks по маркетингу Пит Хайнс рассказал, почему в Doom Eternal не будет популярного соревновательного режима «Бой насмерть». По словам разработчика, он кажется «слишком оторванным от основной игры», сообщает «Игромания» 18 марта.

Хайнс считает, что этот режим устарел, а в Doom 2016 года он дарил игрокам ощущения, слишком отличные от прохождения сюжетной кампании. В Eternal же появится многопользовательский режим Battlemode («Боевой режим»), в котором геймеры смогут продолжить свою борьбу с демонами.

Напомним, релиз Doom Eternal состоится 20 марта 2020 года. Ещё до выхода игра получила множество положительных отзывов от критиков.

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