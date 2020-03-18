Красноярск, , 15:43 — REGNUM На карантин ушёл председатель комитета Законодательного собрания Красноярского края по здравоохранению Юрий Данильченко. Об этом 18 марта сообщает региональный портал Newslab.ru.

По информации портала, Данильченко вернулся из Европы 13 марта. По прилёту в Красноярск он, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, позвонил на горячую линию по коронавирусу, после чего оформил больничный и остался «в самоизоляции» дома, на карантин в 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске на 18 марта подтвердился один случай заражения коронавирусной инфекции — у вернувшегося из Австрии повара ресторана, который госпитализирован в Красноярской больнице скорой медицинской помощи (БСМП).

Там же ожидают результатов анализов из новосибирской лаборатории ещё трое жителей Красноярска, изолированных с подозрением на заражение коронавирусом.

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