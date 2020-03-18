Ереван, , 15:36 — REGNUM Армения и Россия временно прекращают пассажирское сообщение с 18 марта, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Ранее, 16 марта, главы правительств России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян договорились приостановить пассажирское сообщение на две недели. Стороны сохранят грузоперевозки.

Кроме того, российские граждане смогут беспрепятственно вернуться из Армении, а граждане Армении — из России.

Напомним, 17 марта заместитель премьер-министра Армении Тигран Авинян ввел запрет на въезд иностранных граждан из 16 стран, в том числе КНР, Ирана, Южной Кореи, Японии и других стран.

Отметим, 18 марта руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян сказала, что ограничение воздушных перевозок повлияет на экономику Армении и в первую очередь на туристический сектор.