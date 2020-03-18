Ставрополь, , 15:50 — REGNUM Медработникам на Ставрополье, обследующим людей с подозрением на коронавирус, могут увеличить выплаты. Вопрос поручено проработать министерству здравоохранения региона, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе губернатора края по итогам заседания координационного совета региона по противодействию коронавирусной инфекции.

Было отмечено, что для исключения возможности распространения коронавируса людьми, находившимися в зонах риска или контактировавших с потенциально зараженными, организуется работа пяти лабораторий в Ставрополе, Пятигорске и Буденновске. В целом в крае возможно проведение до 400 анализов сутки.

«Важно так организовать работу учреждений здравоохранения, чтобы врачи, если они будут проводить исследования или оказывать помощь заболевшим, не заразились сами. Отдельно поручаю минздраву края проработать вопрос об увеличении выплат медработникам, задействованным в этой работе», — сказал глава региона Владимир Владимиров.

В настоящее время на Ставрополье под наблюдением находятся 83 человека, побывавших за рубежом. Более 200 граждан прошли через двухнедельный карантин, у всех обследованных проведенные анализы показали отрицательный результат. Случаев заражения коронавирусом в Ставропольском крае не зарегистрировано.

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