Москва, , 15:31 — REGNUM В Москве снова отмечается нехватка индивидуальных средств защиты. По данным Федеральной антимонопольной службы, похожая ситуация наблюдается и в Подмосковье.

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«Действительно, антимонопольное ведомство фиксирует дефицит медицинских масок в некоторых аптеках Москвы и Московской области», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В ФАС при этом отметили, что в случае выявления нарушений со стороны производителей, оптовиков или аптек, к ним будут применяться все меры антимонопольного реагирования. Также в ведомстве заверили, что антимонопольная служба принимает «все необходимые меры для урегулирования ситуации».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в большинстве аптек Москвы и Московской области образовался дефицит рекомендованных Минздравом РФ препараты от коронавируса и медицинских масок.

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