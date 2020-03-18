Вашингтон, , 15:31 — REGNUM В сети появился тизер-трейлер переиздания Tales from the Borderlands. Обновлённая версия популярной игры может выйти уже в 2020 году, сообщает «Игромания» 18 марта.

Ролик опубликовали на Reddit, в нём также есть намёк на скорый выход второй части Tales from the Borderlands. Сообщается, что в переиздании может появиться новый мини-эпизод.

Тем не менее, официальной информации от разработчиков пока не поступало. Напомним, после закрытия студии Telltale игру убрали с продажи.

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