Воронеж, , 15:29 — REGNUM Бывший мэр Воронежа, директор областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексей Антиликаторов подтвердил проведение следственных действий в его отношении.

«Попросил моего адвоката написать этот пост. Сегодня утром в моем доме и на рабочем месте идут обыски. Суть предъявляемых обвинений пока неизвестна. Что бы это ни было (а в наш век может быть что угодно), — буду защищать свое имя. Знаю, что в такие дни СМИ особенно увлечены сенсацией. Прошу, оставайтесь людьми, отнеситесь с уважением к презумпции невиновности каждого человека и к семье такого человека», — такая запись появилась на странице Антиликаторова в instagram.

https://www.instagram.com/p/B932zFTn_4E/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта стало известно о проведении следственных действий в отношении Антиликаторова. По данным СМИ, ему инкриминируют получение взятки.

Читайте ранее в этом сюжете: У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски