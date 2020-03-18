Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM В Свердловской области официально подтверждён один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Крекова, в регионе обязательно ждут подтверждения от новосибирского научного центра «Вектор»

»Чтобы не было разночтений, мы говорим об одном случае. Пока Новосибирск нам подтвердил только один случай, и мы можем говорить только о нем», — сказал Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, заболевшая коронавирусной инфекцией жительница Екатеринбурга госпитализирована. Её состояние удовлетворительное.