Курск, , 15:27 — REGNUM В Курской области все школы с 19 марта уйдут на досрочные каникулы. Об этом 18 марта написал губернатор Роман Старовойт на своей странице в соцсети.

Пока предполагается, что каникулы продлятся до 12 апреля, но их могут и продлить.

Вузам и училищам рекомендовали на две недели перевести студентов на дистанционную форму обучения и усилить меры дезинфекции. Детские сады продолжат работу в обычном режиме, но у детей ежедневно измеряют температуру.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности действует в Курской области с 10 марта. Ни одного заражённого коронавирусом там пока не было выявлено.

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