Ивано-Франковск, Украина, , 15:26 — REGNUM В Ивано-Франковске скончалась 56-летняя женщина, у которой могла быть коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщило 18 марта местное издание Galka.if.

По данным журналистов, женщину направили в больницу после трёх дней болезни. В лаборатории подтвердили грипп типа А, однако анализы также направят в Киев для выявления коронавируса 2019-nCoV.

Журналисты отмечают, что умершая не выезжала за пределы Украины за последние несколько недель. Всего в Киеве проверяют образцы трёх жителей Ивано-Франковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области была уволена санитарка, которую руководство принуждало без защиты мыть палату, в которой находилась женщина, скончавшаяся от последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

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