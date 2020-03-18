Амстердам, , 15:20 — REGNUM Три китайские авиакомпании передают голландской авиакомпании KLM десятки тысяч медицинских масок и перчаток. KLM в свою очередь передаст их больницам по всей стране.

Утром 18 марта в аэропорт Схипхол прибыла первая партия, состоящая из 80.000 масок и 50.000 перчаток. Материалы прибыли на самолёте китайской авиакомпании Xiamen Airlines. Помимо неё, в акции участвуют авиакомпании China Eastern Airlines и China Southern Airlines.

Все три компании являются партнёрами KLM.

Ранее в Нидерландах выразили обеспокоенность острой нехваткой медицинских масок. По мнению медицинских специалистов, стране требуется запас в один миллион масок, чтобы удовлетворить спрос. В настоящий момент больницы используют по тридцать масок на каждого заражённого вирусом пациента в день.