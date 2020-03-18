Москва, , 15:16 — REGNUM Зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом в Москве. Об этом 18 марта сообщает московский оперативный штаб по коронавирусу.

Отмечается, что большинство заболевших вернулись в Россию из других стран Европы.

«Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 86 случаев заболевания», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к работодателям с просьбой перевести часть офисных работников на дистанционный режим.