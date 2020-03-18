Москва, , 15:27 — REGNUM Москвичка рассказала корреспонденту ИА REGNUM, как проходит процедура проверки и изоляции прибывающих на самолетах граждан в Москве.

Студентка британского вуза Алевтина эвакуировалась из Лондона в Россию из-за распространения коронавируса и рассказала, как в Москве обстоят дела с проверкой и изоляцией прилетевших.

Еще в самолете пассажиров попросили заполнить анкету, в которой необходимо указать место фактического проживания в России, а также подтвердить согласие с правилами карантина — изоляция на 14 дней, сведение социальных контактов к минимуму, отказ от пользования общественным транспортом и посещения общественных мест. В этой анкете было указано, что вместе с прилетевшим должны самоизолироваться также и люди, проживающие в одной квартире с прилетевшим.

После посадки в «Домодедово» в самолет зашли специалисты с тепловизорами и измерили температуру всех пассажиров. Также забрали анкеты и раздали маски.

После паспортного контроля пассажиров встретили на специальном проверочном пункте, попросили еще раз заполнить анкету с указанием места жительства, однако уже без инструкции уходить на карантин всей семьей. Анкету каждого пассажира индивидуально сверяли с паспортными данными, записывали номер мобильного телефона и уточняли время пребывания в Москве.

У всех пассажиров взяли анализы на коронавирус — два мазка: из носа и горла (не поверхностный), выдали специальное уведомление, пообещали связаться, когда будут готовы результаты анализов, и отпустили. В уведомлении содержится просьба добираться до места жительства в маске (которую ранее выдали каждому пассажиру) и инструкции по самоизоляции и обращению за помощью.