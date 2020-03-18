Красноярск, , 15:13 — REGNUM Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер с 18 по 24 марта проводит дни открытых дверей для всех желающих пройти бесплатное флюорографическое обследование. Об этом сообщает пресс-служба диспансера.

Проверить свои лёгкие в поликлиниках противотуберкулезного диспансера № 1 в эти дни сможет любой человек, даже не имеющий медицинского полиса или прописки. Достаточно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность.

В рабочие дни обследование можно будет пройти по адресам пр. Мира, 20 и ул. Крылова, 5А с 08:00 до 13:00.

Также в Красноярске с 18 по 20 марта будут работать мобильные флюорографические установки. Их можно будет с 09:00 до 14:00 найти по адресам ул. Борисевича, 13 и ул. Судостроительная, 56.

При обследовании используются новые цифровые малодозовые флюорографы. Сама процедура занимает до 15 секунд и помогает значительно снизить опасность болезни благодаря раннему выявлению.