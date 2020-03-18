Омск, , 15:09 — REGNUM В Омскую область в пятницу привезут большую партию медицинских масок. Об этом сообщила заместитель регионального министра здравоохранения Ольга Богданова, передаёт портал «Омскрегион».

По её словам, регион также в достаточной мере обеспечен тест-системами на коронавирус. Областную больницу на 200 мест освободили для пациентов с подозрением на новую инфекцию. Остальные медицинские учреждения также готовы.

«Есть все силы и средства, обучен персонал, обучение проводится в непрерывном режиме, причем со сдачей зачетов. Конечно, сегодня в большом напряжении работает амбулаторная служба, более 300 человек мы наблюдаем на дому, тех, кто здоров, но в последние 14 дней прибыл из-за рубежа», — отметила она.

В стационаре в настоящее время находятся 23 пациента с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Они ранее прибыли в область из таких стран, как Таиланд, Германия и Корея.

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