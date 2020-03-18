Нижний Новгород, , 15:07 — REGNUM В Нижегородской области зарегистрирован третий случай коронавирусной инфекции, заболевшим оказался студент Высшей школы экономики из Ирака. Об этом сообщает губернатор Глеб Никитин на своей странице в одной из социальных сетей.

Таким образом глава региона ответил гражданам, обеспокоенным тем, что им якобы не всё рассказывают.

«Всем объясняю — я рассказываю абсолютно все, что знаю сам. Я получаю информацию в режиме онлайн мгновенно», — заверил Никитин.

Он добавил, что нового заболевшего выявили прямо на вокзале, он «даже не успел выйти в город». Все контактировавшие с ним граждане в настоящее время находятся на контроле врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 марта в регионе действует режим повышенной готовности. Первая девушка, у которой был выявлен коронавирус, накануне была выписана из больницы. Заболевшая, недавно приехавшая из Германии, была госпитализирована.