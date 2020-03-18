Пермь, , 15:06 — REGNUM В Пермском крае на 18 марта под меднаблюдением находятся 558 человек. Еще на 17 марта медики наблюдали за состоянием 481 человека. Такие данные опубликованы на странице главы краевого минздрава Оксаны Мелеховой в Instagram.

На сегодняшний день под активным медицинским наблюдением находятся 227 человек;309 человек находятся на домашнем карантине согласно постановлению главного санитарного врача. Еще 22 пациента наблюдаются в инфекционных отделениях больниц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае действует режим повышенный готовности. В регионе зафиксировано два случая коронавируса. Мужчина заразился во Франции, женщина — в Швейцарии