Москва, , 15:06 — REGNUM Диагностика фиксирует на порядок меньшее число заболевших коронавирусом, чем на самом деле. Об этом 16 марта заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

«Два варианта развития этой ситуации: первое, что у них просто вирус меньше, чем чувствительность тест-системы, и он выйдет в зону чувствительности через какое-то время. Поэтому три раза делают анализы тем, кто на карантине. Если человек начнёт болеть, то вирус станет больше и тест-система станет способна его определить», — заявил Жемчугов.

«И большая часть людей по этой вспышке, по пандемии — она за кадром находится. То есть количество тех, кому коронавирус поставлен положительно, нужно умножить на десять, а то и на сто. Это те носители, которые его перенесут в клинической форме. Они могут чувствовать лёгкое недомогание и этим всё и кончится. Но они способны в какой-то момент заражать», — подчеркнул он.