Красногорск, , 15:02 — REGNUM На портал госуслуг Подмосковья с начала 2020 года поступило свыше 821 тыс. обращений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

Как заявила начальник управления развития электронного правительства Министерства государственного управления, связи и информационных технологий региона Надежда Куртяник, на портале госуслуг Московской области представлено 169 услуг. Из них 39 услуг требуют однократного обращения в МФЦ за результатом, 19 — визита в МФЦ для подачи документов, а результат можно получить в электронном виде, еще 113 услуг полностью переведены в электронный вид.

В 2020 году на портале в электронный вид переведут услуги по получению сведений, необходимых для обязательного проведения инженерно-экологических изысканий; по проверке принадлежности дорог, граничащих с земельным участком; по выдаче соглашений о перераспределении земельного участка с присвоенным адресом вновь образованного участка. Кроме того, планируется вести записи в электронный реестр вместо выдачи удостоверений многодетной семьи.