Москва, , 15:01 — REGNUM В Госдуме призвали ввести кредитные каникулы, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

«Сегодня ситуация, что людям нужно давать деньги, давать деньги на лекарства. Очевидно, что если люди будут сидеть дома, у них снизится уровень доходов, и нам необходимо будет вернуться к вопросу о кредитных каникулах», — заявил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

Парламентарий ссылается на обращения избирателей, которые к нему поступают.

«Пишут в обращениях, если у нас такая ситуация, что мы не можем ходить на работу, как мы будем платить кредиты?» — отметил он.