Уфа, , 15:02 — REGNUM Учения по готовности медицинских организаций при выявлении или подозрении на коронавирус провели в Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

По сообщению пресс-службы ведомства, специалисты отработали все механизмы взаимодействия: скорая помощь, участковая служба, инфекционная служба. Кроме этого была отработана правильность забора анализов, их маршрутизация и транспортировка.

Отмечается, что все медицинские учреждения отлично справились с поставленными задачами.

Отмечается, что в Башкирии случаев заражения короновирусом не зарегистрировано.

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