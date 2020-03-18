Махачкала, , 15:26 — REGNUM Режим повышенной готовности введен в Дагестане для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Действует он, согласно указу главы республики Владимира Васильева, с 19 марта до особого распоряжения.

«Постановляю ввести на территории Республики Дагестан с 19 марта 2020 года режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», — сказано в документе.

В республике запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, зрелищных, культурных и развлекательных. Руководителям органов исполнительной власти и главам муниципалитетов поручено принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием людей.

Работодателям рекомендовано проводить ежедневную дезинфекцию служебных помещений, обеспечить измерение температуры тела сотрудникам и обязательно отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также воздержаться от направления работников в служебные командировки за границу.

Контроль за исполнением этих и других поручений, прописанных в указе, возложен на первого заместителя председателя правительства Дагестана Анатолия Карибова.

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